Şişli Belediyesi çalışanlarından 'ücret zammı' eylemi

Belediye önünde toplanan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ile bazı belediye işçileri, pankart açarak slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, yıllardır açlık sınırında yaşadıklarını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini söyledi.

Belediye yönetimiyle görüşmelerinde uzlaşmacı ve yapıcı tavırlarını sürdürdüklerini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Dün yapılan son görüşmede de şube yönetimimiz uzlaşmacı tavrıyla masaya oturmuş, fakat biz işçilerin ürettiği hizmetler üzerinden politik alanlarda yer tutmaya çalışan yöneticiler, emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretleri vermekten kaçınmıştır. Belediye yönetiminin güncel ekonomik koşullardan bihaber şekilde tavır alması kabul edilemez. Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamak istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alana kadar direneceğiz."

Yiğit, bugün İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı en az 47 bin lirayken, kendilerine reva görülen ücretin 27 bin lira olduğunu söyledi.

Grubun bir bölümü açıklamanın ardından dağılırken, bazı işçilerin oturma eylemi sürüyor.