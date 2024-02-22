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Karşı şeride geçen kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü kamyonun karşı şeride geçip, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 22:36, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 22:36
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Karşı şeride geçen kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin (57) yönetimindeki 45 HB 6220 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjü aşarak kaşı şeride geçmesi sonucu B.Y. (25) yönetimindeki 01 DZ 120 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kamyon sürücüsü Mustafa Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı otomobil sürücüsü B.Y. ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Kaza sonrası kamyonda bulunan tomruklar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönden sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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