Milyonlarca liralık alelacele ihaleler yüzlerce site sakinini isyan ettirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Emlak Konut Mavişehir Evleri site sakinleri, görev süresinin 2023 yılının mart ayında dolduğunu ileri sürdükleri site yönetiminin noter kararıyla görev süresini uzattığını ileri sürerek, 10 Mart tarihinde yapılacak seçimli genel kurul öncesi site yönetiminin kat maliklerinin bilgisini ve iznini almadan bir süre önce 4,5 milyonluk asansör ihalesi, kısa bir süre önce de 11 milyon 200 bin liralık dış cephe boya ihalesine çıkmasını protesto etti.

"Siteyi yetkisi olmadığı halde yüklü miktarda borçlandırmıştır"

"İçinde bulunduğumuz yönetim, 604 kat malikinin bilgisi olmadan kendi başına bir takım işler yapıyor" diyen Emlak Konut Mavişehir Evleri Denetim Kurulu Üyesi Suat Doğanlarlı, "Yönetimin burada yaptığı iki tane ana iş var. Birisi asansör işidir. Siteyi yetkisi olmadığı halde yüklü miktarda borçlandırmıştır. Ve yapılan işi de yeni gelecek yönetim tekrar yapmak zorunda kalacaktır. Sonuçta yapılan iş sağlıklı bir iş olmamıştır. Bir diğer konu da şikayetimizi esas olan site dış cephelerinin boyanmasıdır. Bu boyanmayla ilgili de 604 tane kat malikinden 602 tanesinin haberi yoktur bu işle ilgili. Dün tırlar buraya boyaları getirdiğinde kat maliklerinin bilgisi olmuştur. Dolayısıyla buradaki kat maliklerinden bağımsız olarak, onların görüşleri, izinleri alınmadan birtakım işlere burada girişilmiştir. Bu işlerin yasal olmadığını, kat maliklerinin haklarını gasp etmek olduğunu, bu nedenle de bunu protesto ediyoruz. Yönetimi bu anlamda istifaya davet ediyoruz" dedi.

"Boya işi yangından mal kaçırırcasına ivedi olarak alelacele gündeme getirilmiştir"

Sözlerini sürdüren Doğanlarlı, "Sitemizde 10 Mart'ta seçimli genel kurul yapılacak. Seçim olmasını rağmen bu boya işi yangından mal kaçırırcasına ivedi olarak alelacele gündeme getirilmiştir. Oysaki bu işlem ile ilgili bir çalışma yapılabilir. İşletme projesine konulabilir, genel kurula getirilebilirdi mevcut yönetim tarafından. İster bu yönetim seçilsin, ister bir başka yönetim seçilsin; kat maliklerinin oluruna sunulabilir, kat maliklerinin olur vermesi halinde bu işlem yine yapılabilirdi. Kimse burada yapılmasına karşı değil. Ama işin kurallarına uygun yapılmamasından; teknik şartnamelerinin hazırlanmamasından, tekliflerinin alınmamasından, değerlendirilmemesinden gibi sorunlar nedeniyle buradaki kat malikleri buna karşıdır. Kat malikleri de ortak edilerek bu işler yapılabilirdi. Maalesef yönetim kurulu başkanımız avukat. Kendisi bu tür yasal şeyleri de bildiği için yasal açıklarından da kanunların faydalanarak bu işi yapma yoluna gitmeye çalışıyor. İtirazımız bunadır. Bu nedenle yönetimin protesto ediyoruz. Derhal gecikmeden, hızlı bir şekilde istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaynakların başka yerlere aktarılması gibi bir durum gerçekleşiyor"

Site sakilerinden Cüneyt Aytaç, "Bugün yönetim ofisine gittiğimizde yönetimde bulunması gereken karar defterinin sitemiz içerisinde bulunmadığını fark ettik. Karar defteri apar topar sitemizden kaçırılmış. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Üzerine neler işleniyor, ortak kararlar alınmadan ne yönde kararlar yazılıyor bilmiyoruz. Bugün birkaç kat malikiyle beraber Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak bir suç duyurusunda bulunduk mevcut yönetim hakkında. Yürütmenin durdurulması kararının alınmasını istedik. Burada bitmiş olan görev süresini uzatarak ve yeni seçimi de beklemeden arkadaşımın da bahsettiği gibi 'yangından mal kaçırırcasına' bir ihale yapılarak, birtakım kaynakların başka yerlere aktarılması gibi bir durum gerçekleşiyor. Biz de kat sakinleri olarak bunun için toplandık burada" diye konuştu.

"Tamamen yasal değil, kanunsuz ve usulüne aykırı"

44 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ihale ve muayene komisyonlarında görev yaptığını belirten site sakinlerinden Ahmet Mutlu ise "Bu işin yapılırken bir ihale komisyonu kurulması şarttı. Ama herhangi bir ihale komisyonu kurulmadan 2 kişiyle iş alıyorlar. Kendilerine sordum 'ihale komisyonunuz var mı?' diye yönetim kurulu başkanından 'yönetim ihale komisyonudur' cevabını aldım. Bunu söyleyen kişi bir hukukçu olduğunu söylüyor. Kesinlikle hukuktan da ihale komisyonundan da haberi yok. Ve yaptığı iş tamamen yasal değil, kanunsuz ve usulüne aykırı" şeklinde ifade etti.

"Asansör sert bir şekilde aşağıya düştü"

Asansör konusunda şikayetlerinin bulunduğunu belirten bir diğer site sakini Murat Uçan da, "Asansörümüz 4 gündür bu şekilde. Hiç kimse müdahale etmiyor buna. Bir de bu asansörlere 4,5 milyon lira verildi. Ve asansörler sözde revizyon oldu. Çok ciddi paralar harcadık biz. Bir keresinde oğlum asansörde kaldı. Asansör sert bir şekilde aşağıya düştü ve paraşüt açıldığı söylendi. Bu asansörde revizyon olduktan sonra yapılan işlemler bunlar. Bu süreçten sonra asansör firmasını mahkemeye de verdim. Şu anda hala dava süreci de devam ediyor. Şu anda asansörümüz de bu halde. Binmeye korkuyoruz. Özellikle çoluk çocuk binemiyor. Özellikle bu küçük asansörümüz hiçbir zaman düzen tutmadı" şeklinde konuştu.

Site sakinleri yapmış oldukları eylemi, yönetim istifa edene kadar veya gerçekleştirilecek seçim tarihine kadar sürdüreceklerini ifade ederken, bazı site sakinleri de evlerinin ışıklarını açıp kapayarak eyleme destek oldular.