Galatasaray Avrupa'ya veda etti

Ev sahibi takım 8. dakikada Preciado ile öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile karşışık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

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