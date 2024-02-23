Galatasaray Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sparta Prag'a 4-1 kaybeden Galatasaray, toplam skorda 6-4 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan kırmızı kart gördü.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 07:12, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 07:20
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray, Sparta Prag'a konuk oldu.
Ev sahibi takım 8. dakikada Preciado ile öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile karşışık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Sparta Prag, 74'te Tuci ile öne geçti. Haraslin, 80'de farkı 2'ye, Kuchta 90+6'da farkı 3'e çıkardı. Sparta Prag mücadeleyi 4-1 kazandı.