Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre

Türkiye, KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasını ardından milli projelerde el yükseltiyor. Uygulanan ambargolar sebebiyle yerli üretime yoğunlaşan Ankara, savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle milli motor çalışmalarına hız verdi. Türk savunma sanayiinin havacılık motor merkezi TUSAŞ TRMotor ve TEI, milli İHA ve helikopterler için geliştirdiği motorları birer birer kullanıma sunuyor.

TEI'nin PD170 motoru ile dünyada ilk defa 30 bin fitin üzerine çıkan AKSUNGUR İHA, seri imalata hazırlanıyor. Akıncı Taarruzi İHA'nın yerli motoru TEI-PD180-ST'nin teslimatı bu yıl gerçekleştirilecek. TEI-PD225 motoru üzerinde çalışmalar sürüyor.

Bayraktar TB3 SİHA'da TEI'nin PD170 motoru kullanılırken, yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400 da test uçuşunda ilk özgün helikopter GÖKBEY'i uçurmuştu. ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı'na ise TÜMOSAN tarafından geliştirilen dizel Marin motor entegre edildi. Önceki gün General Electric'in F110 motoru ile ilk uçuşunu yapan milli muharip uçak KAAN'ın da 2028'de yerli motora kavuşması hedefleniyor.

Bu noktada Kale Grubu ve dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce, motor üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ilk turbofan motoru TEI-TF6000'i üreten TEI'nın, KAAN'a uçurabilecek kapasitede olan TF10000 modeli üzerinde çalışmaları devam ediyor. BMC Power ise Yeni ALTAY tankı için yerli motor "BATU"yu gelişme çalışmalarına devam ediyor. Hem KAAN için hem de deniz ve kara unsurları için hummalı bir motor çalışması yürütüldüğüne dikkat çeken Savunma Uzmanı Turan Oğuz "Önce test aşamaları yapılacak ve kısa sürede devreye girecek" dedi.