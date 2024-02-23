Polatlı'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay esnasında bölgeden geçen P. B, Ş.B. ve H.Ç. ile M.A. isimli çocuk, seken kurşunlardan hafif yaralandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde Muhammed D. ile Ahmet Ö. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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