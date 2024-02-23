İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
KAAN rakiplerine fark atacak
KAAN rakiplerine fark atacak
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
Otoda senet devri
Otoda senet devri
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen "Narkoçelik-2" operasyonlarında; 983 kg Uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 08:23, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 09:54
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" diyerek "Narkoçelik-2" operasyonu kapsamında açıklamalarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 498 ekip, bin 590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Samsun, Mardin, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Yozgat, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Karaman, Balıkesir, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Sakarya, Edirne, Aksaray, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Erzincan, Bolu, Malatya, Sivas, Erzurum, Niğde, Hatay, Elazığ, Kilis ve Kastamonu olmak üzere 46 ilde "Narkoçelik -2" Operasyonları düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 327 kg metamfetamin, 53 kg esrar, 39 kg skunk, 9 kg kokain ve 41,5 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 14 sokak satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 171 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 66,5 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 26 kg eroin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 24 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 101 kg esrar, 7 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 17 kg skunk, 3 kg kokain, 17 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kg metamfetamin, 28 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber