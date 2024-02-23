İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde sivil ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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