Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 10:18, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:15
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.