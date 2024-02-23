Dolar haftayı 31,09 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, haftayı 31,07 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 17:36, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,9920
|30,9930
|31,0910
|31,0920
|Avro
|33,6220
|33,6230
|33,7040
|33,7050
|Sterlin
|39,2170
|39,3340
|39,4530
|39,5700
|İsviçre Frangı
|35,2750
|35,4560
|35,3320
|35,5090
|ANKARA
|ABD Doları
|30,9620
|31,0420
|31,0610
|31,1410
|Avro
|33,5820
|33,6620
|33,6640
|33,7440
|Sterlin
|39,1570
|39,3670
|39,3930
|39,6030