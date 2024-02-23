Dolar haftayı 31,09 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,9920 30,9930 31,0910 31,0920 Avro 33,6220 33,6230 33,7040 33,7050 Sterlin 39,2170 39,3340 39,4530 39,5700 İsviçre Frangı 35,2750 35,4560 35,3320 35,5090 ANKARA ABD Doları 30,9620 31,0420 31,0610 31,1410 Avro 33,5820 33,6620 33,6640 33,7440 Sterlin 39,1570 39,3670 39,3930 39,6030