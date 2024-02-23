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Dolar haftayı 31,09 TL'den kapattı

Güne değer kazancıyla başlayan dolar, haftayı 31,07 TL'den kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 17:36, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:36
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Dolar haftayı 31,09 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları30,992030,993031,091031,0920
Avro33,622033,623033,704033,7050
Sterlin39,217039,334039,453039,5700
İsviçre Frangı35,275035,456035,332035,5090
ANKARA
ABD Doları30,962031,042031,061031,1410
Avro33,582033,662033,664033,7440
Sterlin39,157039,367039,393039,6030

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