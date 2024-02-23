İzmir'de kumar oynayan 173 kişiye 1 milyon 111 bin lira ceza

Mühürlenen işletmenin sahibi B.B. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adrese düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

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