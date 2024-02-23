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Erzincan'daki madende fay gizlendi iddiası: Bakan Özhaseki'den açıklama

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili ihmal iddiaları araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen madenin aktif fay hattı üzerinde kurulmasıyla ilgili soruya "İlk defa duyuyorum, ihbar kabul ediyorum." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 14:05, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 13:59
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Erzincan'daki madende fay gizlendi iddiası: Bakan Özhaseki'den açıklama

Erzincan'da altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen göçüğün nedeni araştılıyor.

Bilirkişi heyeti olayda ihmal olup olmadığını incelerken CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Deniz Yavuzyılmaz da sosyal medya hesabından olayla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yavuzyılmaz, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında yayınladığı diri fay haritasına göre madenin tam altından fay hattının geçtiğini belirtip "2023 yılında yayınlanan haritada ise fay hattı yok." ifadesini kullandı.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA

TV100 kanalında soruları yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, iddialara ilişkin konuştu.

Erzincan'ın bir deprem bölgesi ve 1939'da yaşanan deprem felaketinin ardından kentin yarısının yok olduğunu ifade eden Özhaseki, "Yalnız burası Erzincan merkeze 100 ila 120 kilometre bir yer." dedi.

Özhaseki, "Buradaki soru direkt fay hattının üzerinde mi diye soruluyor. İlk defa duyuyorum. İhbar kabul edip araştıracağım ama ben bilmiyorum." diye konuştu.

9 İŞÇİ HALA ARANIYOR

Toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları ikinci bir göçük riski nedeniyle pazartesi gününden bu yana yapılmıyor.

Ekipler heyelan tehlikesi olan toprak kütlesini kamyonlarla güvenli alana taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir heyet de bölgeye gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı uzman arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Onlar da ailelerimizi bu süreçte yalnız bırakmayacaklar." ifadesini kullandı.

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