Öğrenciler yedikleri kekten zehirlendi

Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8 öğrenci, dışarıdan getirdikleri kekleri yedi. Bir süre sonra öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı başladı. Kek yiyen 8 öğrencinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirildi. Zehirlenen öğrenciler, okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.