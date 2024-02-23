Sancaktepe'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

İtfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Y.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde bir inşaatın temeli kazıldığı sırada göçük oluştu. Burada çalışan işçi Y.C. (40), kayan toprakla birlikte göçüğün altında kaldı.

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