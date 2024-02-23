Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamada
Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamada
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
KAAN rakiplerine fark atacak
KAAN rakiplerine fark atacak
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş hayatında her zaman işçinin ve işverenin kazanılmış haklarını korumayı önemsediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 17:53, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:54
Yazdır
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın

İzmir Ticaret Odasında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılarak bir konuşma yapan Işıkhan, Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınma sürecine katkı sağlayan iş dünyasının yanında yer almaya devam ettiklerini söyledi.

Işıkhan, İzmir'de 2002'den bu yana yaklaşık 865 bine yakın kişinin İŞKUR aracılığıyla iş bulduğunu belirterek, "İzmir'de ve tüm şehirlerimizde işverenlerimizi ve iş arayan vatandaşlarımızı kendilerine en uygun iş olanaklarına hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için İŞKUR sistemine dahil olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

İstihdamda ve iş gücünde rekorların kırıldığı bir dönemden geçildiğini aktaran Bakan Işıkhan, "Mart ayında açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002'den bu yana en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Aynı şekilde tüm öncü göstergeler son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına da işaret etmektedir." diye konuştu.

Yaklaşan Genel Mahalli İdareler Seçimlerine de değinen Işıkhan, İzmir'in kronik sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için vizyoner yerel yönetimlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Birinci derece deprem bölgesinde bulunan ve riskli grupta yer alan şehrimizin dirençli bir şehir olmaya ihtiyacı vardır. Coğrafyası ve doğasıyla muhteşem bir şehir olan İzmir'imizin gelişim odaklı, havası, suyu, toprağı, temiz bir çevre ve şehircilik anlayışına ihtiyacı vardır. İzmir'in ihtiyaç duyduğu her şey, Türkiye Yüzyılı şehirleri için 'gerçek belediyecilik' ana başlığı altında sunduğumuz seçim beyannamemizde vardır. İzmir'imizin ve ilçelerimizin ihtiyaç duyduğu vizyon, kendisi de burada Konak Belediye Başkan adayımız Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı Hanımefendi'de de vardır. Bu vizyon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Hamza Dağ'da da vardır."

- "Çalışma toplantılarımıza başladık"

Işıkhan, çalışma hayatı ile ilgili kendileri dışında çok yorum yapıldığını ve bu konuda haberler çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır. Bilmenizi isterim ki biz istişare kültürüne önem veren bir hükümet ve bakanlığız. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız İş Kanunu'nun yeniden ele alınması konusunda bir açıklaması oldu. Biz de akabinde hemen gerek Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu gerek Adalet Bakanlığımız ile çalışma toplantılarımıza başladık, bu süreç devam ediyor. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı öncelikliyoruz, devamında ise Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim."

Işıkhan, yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini sözlerine ekledi.

Programda, AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de birer konuşma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber