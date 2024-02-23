Traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 18:45, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 19:38
Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi girişinde, M.Y. yönetimindeki 34 HVV 126 plakalı otomobil ile Galip Y. idaresindeki 42 ASZ 270 plakalı traktör çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan M.Y. ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ile yanındaki T.Y ve Y.Y. Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.