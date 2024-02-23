Kastamonu'da 'Kafes-45 Operasyonu'nda örgüt lideri de tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu, Balıkesir ve Aydın merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta eş zamanlı Kafes-45 Operasyonu düzenlendi. 12 ilde 35 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 21 şüpheli ile birlikte suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen Ömer Çınar da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.K., M.C., T.A. ve O.E. de tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.