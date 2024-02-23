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YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 25 Şubat Pazar günü düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) 104 bin 485 adayın katılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 19:35, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 19:37
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YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak

Ersoy, yaptığı açıklamada, Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenecek sınavda 15 bin 254 kişinin görev alacağını belirtti.

Sınav için 341 bina ve 4 bin 23 salonun kullanılacağını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"YÖKDİL'e 104 bin 485 aday katılacak. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek."

- 5 yıl süreyle geçerli olacak

Ersoy, YÖKDİL'i kağıt tabanlı ve elektronik olmak üzere iki ayrı şekilde uyguladıklarını belirterek, YÖKDİL/1 uygulama sonuçlarının 15 Mart'ta açıklanacağını kaydetti.

Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacağını ifade eden Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarı, görevlilere de kolaylık dileğinde bulundu.

Açıklamaya göre, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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