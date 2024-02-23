Pamuk şeker yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yeni hizmete giren bir marketin açılışında pamuk şeker dağıtıldı. Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri pamuk şekerlerden yemeleri sonrası döndükleri okullarında vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve bulantı problemi yaşayınca okula ambulans çağrıldı. 11 öğrenci acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne kaldırılarak gözlem altına alındı. Öğrencilere nöbetçi öğretmenler refakat etti. Okul idaresi de ailelerine bilgi verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.