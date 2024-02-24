24 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda katılımcılara hitap edecek.

(Madrid)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde "Uyuşturucu Madde Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarı'nın açılışına iştirak edecek, Yunusemre Belediyesine ve Tirsan Kardan Fabrikasına ziyarette bulunacak.

(Manisa/10.00/14.30/16.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dr. Rasime Erkan Anaokulu ve Keriman Erkan İlkokulu açılış törenine iştirak edecek.

(Kayseri/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Kuluçka Merkezi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Dijitalpark Teknokent) İstanbul-Ataşehir Yerleşkesi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu tarafından organize edilen "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektör ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'da resmi temaslarda bulunacak.

(Karakas)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kemaliye Camisi'nde sabah namazı buluşmasına, Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde Çocuklarla Berat Kandili Programı ile aynı camide Berat Kandili Özel Programı'na iştirak edecek.

(Gümüşhane/06.30/Trabzon/15.30/18.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Hüseyin Pehlivan Caddesi esnafını, Tekirdağ Spor Kulübünü, Spor Vadisi ve Kapalı Okçuluk Tesislerini ziyaret edecek, Süleymanpaşa Millet Bahçesi'ndeki toplu açılışa katılacak, Çorlu Spor Kulübüne ziyarette bulunacak, Çorlu Atatürk Caddesi'nde esnafla buluşmasının ardından gençlerle bir araya gelecek, Kapaklı Şehir Stadı'nda Taşkıran Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışına katılacak.

(Tekirdağ/10.00-18.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 27. haftasına; Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Gaziantep/16.00/Konya/İstanbul/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası; Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK ve Adanaspor-Göztepe müsabakalarıyla sürecek.

(Balıkesir/13.30/Çorum/16.00/Adana/19.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 24. hafta, 2 müsabakayla başlayacak.

5- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, 4 müsabakayla başlayacak.

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası; Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin, Nesibe Aydın-BOTAŞ, Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/17.30/İstanbul/14.00/Mersin/15.00/Antalya/15.00)

7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, VakıfBank-Türk Hava Yolları müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası; TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank-Bigadiç Belediyespor ve Develi Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Bitlis/13.00/İstanbul/14.00/Ordu/15.00/Ankara/15.30/Kayseri/17.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasına; Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Ankara/16.30/İzmir/18.00)