Gençler prestiji yüksek maaşa tercih ediyor

Türkiye'deki üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar arasında yapılan son araştırma, gençlerin kariyer tercihlerindeki değişimi gözler önüne seriyor.

"Bu Gençlik Nereye Gidiyor?" adıyla gerçekleştirilen araştırma, 3İK Marka İletişim Ajansı tarafından yönetildi ve yurt genelinden 1000'den fazla lisans ve yüksek lisans öğrencisi ile genç mezunun katılımıyla gerçekleşti.

Araştırma, gençlerin güncel kariyer tercihlerini belirlemeye odaklanarak çeşitli üniversitelerden öğrencilere çevrimiçi platformlar aracılığıyla ulaşıldı. Bugüne kadar 50 binden fazla genç tarafından katılım sağlanan çalışmada, geleceğe yönelik tercihlerin nasıl şekillendiğine dair bulgular elde edildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin kariyer tercihlerinde belirgin bir değişim gözleniyor. Geleneksel meslek alanlarına olan ilginin yanı sıra, dijital ve teknoloji odaklı kariyer seçenekleri giderek daha fazla ilgi çekiyor.

Yazılım geliştirme, veri analizi ve dijital pazarlama gibi alanlara olan talebin artması, gençlerin geleceklerini şekillendirirken teknoloji ve yenilikçiliğe daha fazla odaklandığını gösteriyor. Araştırma, gençlerin sadece kariyer tercihlerinde değil, aynı zamanda iş yaşamında da belirli değerleri öne çıkardığını ortaya koyuyor. Sosyal sorumluluk duygusu, esnek çalışma koşulları ve iş yaşamı ile kişisel hayat arasında denge gibi faktörler, gençlerin iş seçimlerinde önemli bir rol oynuyor.

Gençler kurum kültürüne önem veriyor

Araştırma, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yöneldi. Katılımcılardan "Kültür sahibi ve yetkin liderlerle dolu bir şirkette ortalama maaşla çalışmak" ile "Kültürü tam oturmamış ve liderleri yetkin olmayan bir şirkette yüksek maaşla çalışmak" arasında tercih yapmaları istendi.

Katılımcıların %90.1'i 'Kurum kültürü ve yetkin liderliklere sahip bir şirkette çalışma'yı isterken 'Yüksek maaşlı ancak kurumsal kültürü yetersiz şirketlerde çalışabilirim' diyenlerin oranı %9.9'da kaldı.

Araştırmanın bir başka sorusunda, "Köklü ve geleneksel bir şirkette çalışmak" ile "Yeni kurulan bir şirkette çalışmak" arasında seçimde bulunmaları istenen gençler, burada da %74.6'ya %25.4'lük bir oranla tercihlerini köklü ve kurumsal kültüre sahip şirketlerden yana kullandılar.

Benzer bir başka soruda ise, %84'lük bir oranla "Wellbeing odaklı bir şirkette ortalama maaşla çalışma"yı "Wellbeing odaklı olmayan bir şirkette yüksek maaşla çalışma (%16)"ya tercih ettiler. Araştırmada alınan veriler, gençlerin ortalama bir maaş alsalar da değer görecekleri, iyi liderlere sahip, kültürlü şirketlerde çalışmayı daha çok tercih ettiklerini gösterdi.

'Gençler için değer görmek maaştan önemli'

Araştırmayı gerçekleştiren 3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu, "Ajans olarak bu yıl 15.kuruluş yılımızı kutluyor ve kuruluşumuzdan bu yana üniversite öğrencileri ve yeni mezunları odak alan araştırmalarımıza devam ediyoruz. Son araştırmamızda da en dikkat çekici başlıklardan biri olarak gençlerin kendilerini değerli hissedecekleri kurumlar arayışında olduklarını net olarak gördük. Araştırmamızdan elde ettiğimiz bu önemli sonucu, Türkiye'nin en büyük kariyer buluşması olarak bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Global Career Summit'te de öne çıkan başlıklardan biri olarak ele aldık" dedi.

Türkiye'nin her yerinden üniversite öğrencilerini sektörlerinin en değerli şirketlerinden liderlerle buluşturdukları Zirvede, gençlerin şirketlerden, şirketlerin de gençlerden beklentilerini birlikte konuştuklarını ifade eden Çakıroğlu, şunları söyledi: "Araştırmalarımızla çıkan veriler, gençlerimizin kariyer hedeflerini somutlaştırmalarına yardımcı olurken İK politikalarını belirlemeleri için de şirketlere sağlam bir referans sunuyor. Gençler artık sadece yüksek kazançlı bir iş aramıyor, iyi bir şirket de arıyorlar. Çalışmayı hedefledikleri şirketleri yeteri kadar kurumsal ve itibarlı görmüyorlarsa maaş seviyelerini ikinci plana alarak, kendilerini iyi hissedecekleri, değer görecekleri şirketlere yöneliyorlar. Yani bugün artık yüksek maaşı veren en yetenekli çalışanı alır denklemi çok geçerli görünmüyor."