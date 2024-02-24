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İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu

İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapıdan 600 bininin acilen dönüşmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına 1 milyon 255 bin kişi başvurdu. 1,5 milyon liralık destek paketi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Konutta 700 bin lirası hibe, 700 bini kredili yardımda ödemeler 2 yıl sonra başlıyor, ilk 12 taksit faizsiz, vade ise 10 yıl.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 08:13, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 08:00
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İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, hak sahibine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi, bir iş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin liraya ve diğer her bir iş yeri için 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek. Ayrıca hak sahibi, satış veya 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak pay satışıyla edineceği taşınmaz için, payı satılan hak sahibinin kullanacağı hibe ve krediyi kullanabilecek.

KİMLER FAYDALANAMAYACAK

Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1,5 katını geçmesi, riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Nisan 2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş olması hallerinde yapım için yardımdan faydalanılamayacak. Yapım için yardımdan faydalanacak yapının ferdileşmemiş kooperatif olması halinde, kooperatif üye listesi ve riskli yapıdaki mevcut bağımsız bölüm esas alınacak.

KİRACIYA KARŞILIKSIZ 100 BİN TL

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde tahliye için bağımsız bölümde ikamet etmek/kullanmak şartıyla maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilebilecek. Hibe ve kredi desteği, 29 Haziran 2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a tabi olan yapılarda Yapı Denetim Sistemindeki inşaat ilerleme seviyesi, diğer yapılarda ise ilgili idare tarafından yerinde yapılacak inceleme esas alınarak ödenecek. Ödemeler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 eşit taksitle, yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin bankada açılan vadesiz hesabına yapılacak.

GERİ ÖDEMELER 10 YILA YAYILDI

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi borcu, güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenecek. Güncellenen borç, kalan taksit sayısına bölünerek, aylık ödenmesi gereken taksit tutarı belirlenecek. Bu işlem kredi borcu bitene kadar devam edecek.

KREDİ PUANINA BAKILMAYACAK

Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak. Hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına ayrılan İstanbul Dönüşüm Kampanyası Finansmanı bütçe imkanları doğrultusunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

BAKANLIK TAKİP EDECEK

Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca takip edilecek. Kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde, borçlu kişiye ihtarda bulunularak süre tanınacak.

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