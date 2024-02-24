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Vergi Haftası 'Geleceğimiz vergilerimizle güvende' sloganıyla kutlanacak

Vergi Haftası, bu yıl 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde, "Geleceğimiz vergilerimizle güvende" sloganıyla kutlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 09:35, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 09:36
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Vergi Haftası 'Geleceğimiz vergilerimizle güvende' sloganıyla kutlanacak

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), 35. Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, söz konusu hafta kapsamında çocuklarda ve gençlerde vergi bilincinin oluşturulması ve bunun toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Bu yıl, 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde, "Geleceğimiz vergilerimizle güvende" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlanan afişler 81 ilde vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar ile kamu kurumlarının "outdoor TV" ekranlarında gösterilecek.

Ayrıca çocuklarda vergi bilincini geliştirmek için "Vergi geleceğimizin anahtarıdır" sloganıyla hazırlanan öğrenci afişi de okullara asılacak.

E-posta abonelerine gönderilen kutlama mesajının yanı sıra, yıl boyunca, vergi konusunda farkındalığın artırılması ve mevzuat güncellemelerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde iletilmesi amacıyla bilgilendirme mesajları gönderilecek.

Gazetelerin editörlerine ve ekonomi yazarlarına vergiyle ilgili toplumda bilinci artırmaya yönelik bilgilendirme metni gönderilecek.

Üniversitelerde panel, konferans gibi etkinlikler gerçekleştirilecek, genç girişimciler ve GİB hakkında kurumsal bilgilendirme yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'nda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan videolar yayınlanacak. MEB sosyal medya hesaplarından vergi haftasına yönelik paylaşımlarda bulunulacak.

Yeni işe başlayan mükelleflerin hak ve ödevleri, genç girişimciler ve e-Dönüşüm (dijital dönüşüm) konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Türkiye genelinde beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren "gönüllü uyum seviyesi" yüksek mükellefler, vergi dairelerinde oluşturulan heyetlerce iş yerlerinde ziyaret edilecek.

Vergi Haftası süresince oynanan Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol müsabakalarında, tribünlere "Geleceğin garantisi vergilerinizdir, vergi haftası kutlu olsun" yazılı pankart asılacak.

Bankaların ATM ekranlarında Vergi Haftası süresince kutlama mesajı yer alacak. Hafta süresince PTT tarafından "Vergi güçtür" yazılı flam uygulanacak.

Ayrıca Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

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