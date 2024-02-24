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Kızının boşanma davasını izlemeye kalbi dayanmadı

Denizli'de kızının boşanma davasının görüldüğü esnada duruşma salonunda kalp krizi geçiren adama ilk müdahaleyi savcı yaptı. Tüm çabalara rağmen 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 10:22, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 10:23
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Kızının boşanma davasını izlemeye kalbi dayanmadı

Çivril Asliye Hukuk Mahkemesinde kızının boşanma davasına tanık olarak katılan Hüseyin Eren (69), bir anda yere yığıldı.

İLK MÜDAHALE SAVCIDAN

Kalp krizi geçiren Eren'e ilk müdahale ise duruşma savcısı tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesine kadar savcının kalp masajı yapmayı sürdürdüğü öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tüm müdahalesine rağmen Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kız babası olan Hüseyin Eren'in kalp hastası olduğu ve daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi. Öte yandan, Eren'in cenazesi Şenköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edildiği öğrenildi.

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