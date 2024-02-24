Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 11:00, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 11:03
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.