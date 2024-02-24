Ümraniye'de imam nikahlı karısı ile 2 kızını silahla öldüren zanlı yakalandı

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'yi (30) silahla öldürdükten sonra kaçan Suat G'yi takip sonucu Kartal'da yakaladı.

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