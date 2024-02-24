Ümraniye'de imam nikahlı karısı ile 2 kızını silahla öldüren zanlı yakalandı
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 12:40, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 12:26
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'yi (30) silahla öldürdükten sonra kaçan Suat G'yi takip sonucu Kartal'da yakaladı.
Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.