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Gazze'deki can kaybı 30 bine dayandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 92 artarak 29 bin 606'ya yükseldi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 13:13, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 13:14
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Gazze'deki can kaybı 30 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 141 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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