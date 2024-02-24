Gazze'deki can kaybı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.

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