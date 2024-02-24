Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Bolvadin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 13:36, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 13:27
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Sandıklı ve Bolvadin ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
İlçelerde durdurulan iki araçta arama yapan ekipler, 9 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçlardaki A.K, R.T.G, S.Ö. ile H.A.Ş'ya adli işlem uygulandı.