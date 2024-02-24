Oyuncu Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama ve yangın

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu.

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