Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 20:40, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 20:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Erdoğan, paylaşımında,
"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun"sözlerini kullandı.