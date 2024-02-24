Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Özellikle bölgesel sorunlar ve uluslararası konularda Venezuela'yla beraber ortak tutum takındığımız çok sayıda konu bulunmakta. Bunların başında bildiğiniz gibi Filistin konusu gelmekte. Dün akşam yaptığım görüşmede Sayın Başkan Maduro'ya da takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ilettik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 21:05, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 21:06
Yazdır
Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız

Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

G20 vesilesiyle Brezilya'dan başladığı Latin Amerika turuna Venezuela'yla devam ettiğini hatırlatan Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildiğini ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini ilettiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki stratejik ilişkinin her alanda ilerlemesi konusundaki karşılıklı iradeleri teyit etme imkanımız oldu." diye konuştu.

Bakan Fidan, Türkiye ve Venezuela'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını, ekonomi, ticaret, madencilik, enerji, tarım ve turizm alanlarında çok büyük potansiyelin olduğunu söyledi.

"Geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 800 milyon dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacmimizin bu sene büyük bir çabayla, liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını açıkçası bekliyoruz." diyen Fidan, Erdoğan'ın bu yıl içerisinde Venezuela'yı ziyaret etme planının olduğunu aktardı.

Fidan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezuela fevkalade önemli bir yer tutmakta. Özellikle bölgesel sorunlar ve uluslararası konularda Venezuela'yla beraber ortak tutum takındığımız çok sayıda konu bulunmakta. Bunların başında bildiğiniz gibi Filistin konusu gelmekte. Dün akşam yaptığım görüşmede Sayın Başkan Maduro'ya da takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ilettik. Sayın Bakan kardeşime de aynı şekilde takdirlerimizi iletiyoruz.

Özellikle Filistin'de devam eden adaletsizlik, zulüm, hukuksuzluk, çifte standartlık, uluslararası sistemin çürümüşlüğü karşısında almış oldukları tutumdan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Bu pozisyondaki ülkelerin sayısı arttıkça gerçekten ortaya çıkacak baskı daha fazla olacak ve inşallah bu zulmün önüne de hep beraber geçmiş olacağız."

Mevkidaşı Gil ile petrokimya, madencilik ve turizm alanındaki somut konuları konuşma imkanı bulduğunu anlatan Fidan, enerji konusunda bazı Türk firmalarının ilgilerini de ilettiğini ve bu konularda gelecek dönemde büyük açılım beklediklerini bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber