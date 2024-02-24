Dolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktı

Polis tarafından gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 3 dolmalık biber ve 1 su matarasının içine gizlenmiş 5 parça halinde satışa hazır çeşitli türlerde 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çayırbaşı Mahallesi'ndeki tünel çıkışında asayiş uygulaması yapıldı.

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