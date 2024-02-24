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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistinli mazlumlar için dua edelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu mübarek gecede en güzel yapılması gereken işlerden biri de dua etmektir. Hep birlikte mazlumlar için dua edelim. Filistin'de, Gazze'de katil İsrail'in, işgalci İsrail'in bombaları altında şehit olan kardeşlerimiz var, onlar için dua edelim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 23:06, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 23:07
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistinli mazlumlar için dua edelim

Ortahisar ilçesinde Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen Berat Kandili Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Berat gecesinin, Allah'ın engin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel zamanlardan olduğunu vurgulayarak, "Cenabıhak iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından geçmişimizi muhasebe etmemiz, kendimizi yenilememiz, geleceğimizi planlamamız ve umutlarımızı tazelememiz için büyük bir fırsat olan bu geceyi hepimiz için hayırlı eylesin." diye konuştu.

Berat gecesinin, tövbe gecesi olduğunun altını çizen Erbaş, "Cennete ve Allah'ın mağfiretine koşmak için vesilelere sarılmamız lazım." ifadesini kullandı.

Erbaş, bugün şabanın 15'i olduğunu, ramazana ise 15 gün kaldığını anımsatarak, namaz, oruç, sadaka ve tövbenin önemini dile getirdi.

Ali Erbaş, Allah'ın nimetlerine şükretmek için çok sebep olduğunu, bunların başında da sağlığın geldiğini söyledi.

Herkesin, Kovid salgını döneminde sağlığın önemini bir kez daha anladığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"O dönem, 'Ya Rabb'i rahat nefes aldığım anlara beni kavuştur, alnımı secdeden kaldırmayacağım.' diyen kardeşlerimiz oldu. Demek ki Cenabıhakk'ın nasip etmiş olduğu bir tek nefesin bile karşılığını biz ibadetlerimizle ödeyemeyiz. Çünkü bir nefes alamadığınız zaman yaşamamız mümkün değil."

Erbaş, Lokman aleyhisselamın oğluna namaz kılmayı, iyiliği emredip kötülükten uzak durmayı, başına gelen musibetlere karşı sabırlı olmayı öğrettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allah gururlananları, kibirlenenleri sevmez. Gururdan, kibirden uzak olmamız lazım. Mütevazı olmamız lazım. Lokman aleyhisselam nasıl çocuğuna bunları öğretiyorsa, bizim de çocuklarımıza böyle muamele ederek, güzel bir lisanla onlara bu konuları öğretmemiz lazım. İşte Allah'ın hududunu muhafaza edenler. Nedir bu? Helal, helaldir. Haram, haramdır. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır. İşte onlardan da o şüpheli şeylerden de uzak durmak gerekir. Müminlerin uyacağı en önemli vazifelerden birisi budur."

Erbaş, bu gecede duanın önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu mübarek gecede en güzel yapılması gereken işlerden biri de dua etmektir. Hep birlikte mazlumlar için dua edelim. Filistin'de, Gazze'de katil İsrail'in, işgalci İsrail'in bombaları altında şehit olan kardeşlerimiz var, onlar için dua edelim. Yaralanan kardeşlerimiz var, onlar için şifa dileyelim. Ve zalimlere karşı yurdunu, yuvasını, evini, barkını korumak için mücadele eden mücahitler var, onların zaferi için amin diyelim inşallah."

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