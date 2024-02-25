Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor

AK Parti ve CHP'nin adayları arasında bıçak sırtı giden İstanbul yarışında, Esenyurt kilit ilçe olarak görülüyor. Türkiye'nin en fazla seçmenin bulunduğu ilçelerden biri olan Esenyurt'ta, bugüne kadar yapılan yerel seçimleri kazanan parti, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığını da kazandı.Esenyurt'un 2008 yılında ilçe statüsünü kazanmasından sonra üç yerel seçim yapıldı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerini AK Parti adayı kazandı.

Her iki seçimde AK Parti, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığını da aldı. 2019 seçimlerinde ise durum tersine döndü, Esenyurt'ta bu defa CHP'nin adayı kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen taraf da CHP oldu. 2019 seçimlerinde DEM Parti, o günkü adıyla HDP Esenyurt'ta aday çıkarmamıştı. İyi Parti ile yapılan iş birliğinin de etkisiyle, 2019'da Esenyurt'ta CHP'nin adayı yüzde 51,5, AK Parti-MHP'nin ortak adayı ise yüzde 46,9 oy almıştı. İstanbul'da Kürt seçmen yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçe olan Esenyurt'ta bu defa İyi Parti'nin aday çıkarmasının seçim sonucunda etkili olacağı belirtiliyor.

KÜRT SEÇMEN YOĞUNLUKTA

AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Esenyurt'un kilit ilçe olduğuna yönelik görüşler dile getiriliyor. AK Parti'de, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Esenyurt'ta yüzde 5,7 oy alan İyi Parti seçmenin, 31 Mart'taki tavrının seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı analiz ediliyor. AK Parti kaynakları "Eğer İyi Parti seçmeni bu defa DEM-CHP iş birliğine tepki gösterip, AK Parti'nin adayına yönelirse veya kendi adaylarını desteklerse, Cumhur İttifakı'nın adayının ipi göğüsleme ihtimali artıyor" değerlendirmesini yapıyor. Esenyurt'ta 650 bin civarında seçmen bulunuyor. Ancak, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu seçmenlerin yaklaşık 100 bini, milletvekili seçimlerinde ise 70 binden fazla seçmen sandığa gitmedi. Bu rakamlarla Esenyurt, İstanbul'da seçime katılma oranı düşük olan ilçelerin başında geliyor.

MAYISTA FARK AÇILMIŞTI

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark açılmıştı. Kılıçdaroğlu, HDP ve İyi Parti seçmeninin desteği ile Esenyurt'ta yüzde 54,04, Erdoğan ise yüzde 45,96 oy almıştı.

YÜCEL KAYAOĞLU