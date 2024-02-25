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Bakanlık yeni düzenlemenin taslağını hazırladı: Mevsimlik işçilik meslek oluyor

Mevsimlik tarım işçilerinin kangren haline gelen çalışma şartları, hazırlanan yeni genelgeyle iyileştiriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 07:58, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 08:04
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Bakanlık yeni düzenlemenin taslağını hazırladı: Mevsimlik işçilik meslek oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevsimlik gezici tarım işçilerinin haklarının iyileştirilmesi için yeni düzenlemeye gidiyor. Hazırlanan genelge taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açıldı. Taslak, görüşler çerçevesinde şekillendirilerek bir yol haritası çizilecek.

Taslak, tarım işçisi aileler için koruyucu tedbirlerin arttırılmasını içeriyor. Okul öncesi ile özel bakıma ihtiyaç duyan tüm çocuklar, oluşturulan geçici yerleşim yerlerinde sosyal çalışma görevlilerinden eğitim ve bakım hizmeti alacaklar. Bakanlık, çocuk işçiliğiyle etkin mücadele etmek amacıyla çeşitli birimler kurmayı da hedefliyor.

İZLEME KURULLARI GELİYOR

Tarım işçisi gönderen ve alan kentlerde "İl/İlçe Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu" oluşturulacak. Bu kurullarda görev yapacak olan işçi, aracı ve toprak sahibi işveren temsilcileri, ücret ve çeşitli muhtemel uyuşmazlıkların anında çözümüne katkı sunacak. Bir kurul da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında oluşturulacak. Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu adıyla görev yapacak oluşumda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları bakan yardımcıları yer alacak. Görevleri tarım işçiliğine yönelik ulusal politikayı belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, valiliklerin ilgili faaliyetlerini izlemek ve sorunları çözmek olacak.

Taslakta yer verilen bir başka önemli konu da işverenler ile işçiler arasındaki aracıların belgelendirilmesi. Yeni düzenlemeyle bundan böyle belgesi olmayan hiçbir aracı, işçi çalıştıramayacak. Bir başka madde de bütün hakların korunması anlamında işçiler ile işveren arasında sözleşme yapılmasını içeriyor.

ÇOCUKLARA ETKİN KORUMA

Bakanlık, çocuk işçiliği sorununu kökten çözüme kavuşturmak için problemin bütün sacayaklarına yönelik aktif bir mücadeleyi öngörüyor. Bu amaçla oluşturulacak birimler, aileler, iş aracıları, işverenler, tarla bağ bahçe sahipleriyle birebir görüşerek duyarlılık ve farkındalık oluşturacak, böylece çocuk işçiliği riskini tamamen ortadan kaldıracaklar. Yine geçici barınma yerlerinde yeterli sayıda bekçi görevlendirilerek, güvenlik arttırılacak.

ESMA ALTIN

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