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Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı

Restoranlarda 'eko' yani ekonomik ürün dönemi başladı. Artan fiyatlar nedeniyle müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülerine koydu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 08:55, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 09:09
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Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı

Artan fiyatlarla müşteriler azalınca restoranlar da yeni bir yöntem uygulamaya koydu.

Gramaj düşürüldü, porsiyonlarla birlikte fiyat da azaldı. Bu ürünler menüye de "eko" ön adıyla girdi.

Bir restoranda patlıcan kebabının 1 porsiyonunda iki şiş kullanılırken, tek şiş kullanılmaya başlandı. Böylece fiyatlar yarı yarıya düştü.

Restoran işletmecisi konuyla ilgili "Ekonomik ürün dediğimiz zaman küçük fiyat küçük şiş küçük doyum. Keşke olmasa herkes doyabilse." ifadelerini kullandı.

Paket siparişi alan restoranlar ise başka bir tarife uygulamaya koydu.

Bir diğer restoran işletmecisi "Yarım porsiyon olarak uygulama verdiğimizde 3'te 2 ücret almak zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de yanında ikramlarımız oluyor. Paketle gönderim yaptığımızda kap maliyeletlerimiz oluyor." dedi.

ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi. Işıksever, restoranların eko beyti, eko iskender gibi isimler vererek ürünlerini pazarlamaya devam ettiğini ifade etti.

Artan et fiyatlarına da değinen Işıksever, "Bizim ana temel ürünümüz et. Et artınca haliyle fiyat da artıyor. Ramazan menülerine de yansıyacak, diğer ürünlere de yansıyacak. Et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım." diye konuştu.

Sibel CAN - NTV

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