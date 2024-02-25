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Bilgisayar satışları dünyada düşerken Türkiye'de arttı

Özel şirketler ve kamu kurumları genel seçim öncesi alımlarını öne çekince bilgisayar satışları 2023 yılında yüzde 30 arttı. Geçtiğimiz yıl 3 milyon adet bilgisayar satışı yapılırken, 2023'ün yıldızı gaming kategorisi oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 09:11, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 09:12
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Bilgisayar satışları dünyada düşerken Türkiye'de arttı

Pandemi döneminde zirve yapan bilgisayar ve tablet satışları 2023'te düşüşle kapattı. Dünyada bilgisayar satışları azalırken Türkiye ise pozitif ayrıştı. Bunda genel seçimler öncesi dolar kurunda artış beklentisi etkili oldu.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, özel şirketler ve kamu kurumlarının genel seçim öncesi alımlarını önce çekmesiyle bilgisayar ve tablet satışlarının arttığını belirterek "2023'te dünya bilgi teknolojileri pazarı yüzde 4,4 büyüyerek 2,5 trilyon dolar oldu. Bu dönemde bilgisayar satışları yüzde 14 düşerek 260 milyon adede geriledi. Türkiye'de ise satışlar yüzde 30 artışla 3 milyon adet olarak gerçekleşti. Benzer şekilde tablet pazarı globalde yüzde 20,5 küçülürken Türkiye'de 11 büyüdü. Biz Lenovo olarak yüzde 20,2 pazar payı ile Türkiye bilgisayar pazarında 4. defa lider olduk. Lenovo'nun Türkiye bilgisayar pazarında büyük kurumsal müşteri segmentindeki pazar payı yüzde 33,2, dizüstü bilgisayar segmentindeki pazar payı yüzde 22, tüketici segmetindeki pazar payı ise yüzde 15,1 olarak gerçekleşti" dedi.

2023'ün yıldızı ise oyun bilgisayarları oldu. Gaming kategorisinde satışların yüzde 65 arttığına dikkat çeken Hantaloğlu "2023'te Türkiye'de 500 bin oyun bilgisayarı satıldı. Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın dahil olduğu EMEA bölgesinde Almanya ve Çekya'yı açık ara geride bıraktı. Türkiye'nin hemen ardından gelen bu iki ülkede toplam satışlar 200 bin adet olurken, Türkiye'de ise iki katından fazla bilgisayar satıldı" diye konuştu.

YAPAY ZEKAYA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Lenovo, hem globalde hem de Türkiye'de yapay zekaya odaklanıyor. Lenovo'nun yapay zeka çağındaki benzersiz konumunu daha da güçlendirmek için inovasyon yatırım taahhütlerini sürdürdüğünden bahseden Hantaloğlu, şöyle konuştu: Yapay zeka destekli, yapay zekaya hazır ve yapay zeka için optimize edilmiş cihaz, altyapı, çözüm ve hizmet portföyüyle devam eden bu yatırımlarımız, Lenovo'nun "Herkes için Yapay Zeka" vizyonunun temelini oluşturuyor. Lenovo global düzeyde önümüzdeki yıl yapay zekaya yönelik 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Geleceğe baktığımızda yapay zeka inovasyonuna olan bağlılığımız, cepten buluta bilgi işlem kabiliyetlerimiz, akıllı cihazlar, akıllı altyapı, akıllı çözümler ve hizmetlerden oluşan geniş portföyümüz ve yapay zeka alanındaki diğer önemli liderlerle iş birliğimiz, yapay zeka konusundaki muazzam fırsatları yakalamak için iyi bir konumda olmamızı sağlayacak.

ÖMER TEMUR

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