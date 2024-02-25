Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları

Adli para cezaları artıyor, itirazlar için komisyon şartı geliyor.

31 Mart seçimleri öncesinde Meclisin son gündemi 8'inci Yargı Paketi...

Meclis'te gündem yargı paketi

43 maddelik kanun teklifine göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek.

Kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvurularda süre 2 hafta olacak.

Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Buna göre; bir günlük adli para cezasında alt sınır 100 lira üst sınır 500 lira olacak.

Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak. 'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Seçim öncesi Meclis'te son mesai

Siyasi partiler de 31 Mart seçimleri öncesinde son grup toplantılarını yapacak. Liderler mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından Meclis, milletvekillerinin seçim çalışmalarına katılabilmeleri için mesaisine bir süre ara verecek.