Adana'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Adreslerde 9 milyon 876 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 264 cep telefonu ve 501 elektronik sigara ele geçirildi.

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