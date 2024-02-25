Adana'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 10:20, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 10:58
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-22 Şubat'ta kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 9 milyon 876 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 264 cep telefonu ve 501 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.