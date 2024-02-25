Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile otobüsteki yolculardan Büşra Sarıaslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Davut Demirpolat ile otobüsteki Dursun Başer yaralandı.

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