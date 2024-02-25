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Rusya'da devlet başkanlığı seçimi için erken oy kullanma başladı

Rusya'da Mart ayında gerçekleştirilecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere toplam 4 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için ülkenin uzak bölgeleri ve bazı meslek gruplarının erken oy kullanma süreci başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 12:26, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 12:27
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Rusya'da devlet başkanlığı seçimi için erken oy kullanma başladı

Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için erken seçim süreci başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgeler de dahil toplam 37 bölgede yaşayan balıkçı, ormancı, madenci ve zor görevlerde çalışanlar için sandıkların kurulduğunu duyurdu. Zaporijya bölgesinde kurulan sandıklarda askeri personel ve cephe hattına yakın noktalarda yaşayan siviller de sandık başına gidecek. 1 Mart tarihinden itibaren yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başlayacak. İnternet üzerinden oylamaya katılmak için 3 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı, seçmenlerin de 16-17 Mart tarihleri arasında yine internet üzerinden oy kullanabileceği öğrenildi.

Ülkenin ulaşım açısından zor bölgeleri olan Kamçatka, Sibirya gibi bölgelerinde yaşayanların da oy kullanabileceği erken oy kullanma süreci 14 Mart tarihinde tamamlanacak. Sandıklar mühürlendikten sonra 17 Mart'taki oy sayım gününde bölge sandıklarına ilave edilecek.

Seçimlerde 4 aday yarışıyor

Rusya'da 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak 8. devlet başkanlığı seçimlerine bağımsız olarak katılacak mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Komünist Partisi (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov da yer alacak. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda ikinci tur 7 Nisan'da gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.

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