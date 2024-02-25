Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Kamuda temiz enerji dönemi
Kamuda temiz enerji dönemi
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 142 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 692'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 879'a yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 13:10, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 13:09
Yazdır
Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 142 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 692'ye, yaralananların sayısının ise 69 bin 879'a yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte İsrail tarafından 7 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 86 kişinin hayatını kaybettiği 131 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber