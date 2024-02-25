Kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 14:40, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 15:14
İlginç olay, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş geçtiğimiz gün kaza yaptığı aracını ön tampon bölgesinden yaşadığı binanın çatısından iple astı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü. Sosyal medyada da yayınlanan aracın görüntüsü birçok kullanıcı tarafından 'ilginç bir ceza yöntemi' olarak yorumlandı.