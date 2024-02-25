Kastamonu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sucul ekosistemin önemli bir parçası niteliğindeki su samurları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, su samurunun görüntülerine yer verdi.

Yumaklı, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu sefer ki sürprizi 'su samuru' oldu. Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek. Yaşat-koru-sev" ifadelerini kullandı.