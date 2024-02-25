İmamoğlu: Bu davetiyeyi posta ile yollayacağım

İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum arasında davet krizi devam ediyor.

Kurum, dün Sancaktepe'deki programı sonrasında İmamoğlu'nun "İlk kez, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim." söylemi hakkında konuşmuş ve "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış." ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı ''Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'' programında yaptığı konuşmada bu konuya değindi.

''BU DAVETİYEYİ POSTA İLE YOLLAYACAĞIM''

İmamoğlu şöyle konuştu:

''Size ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Cuma günü Sancaktepe'de şöyle naif bir şey söyledim: 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Tren Hattı açılışı için tarafıma davet geldi. Çok teşekkür ederim bu davete katılacağım. Çünkü yanlış uygulamanın bitmesi gerekir.' Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday, 'Ulaştırma Bakanı'na sordum, Ekrem İmamoğlu davet edilmedi, kendi kendine davet uyduruyor.' dedi. Sevindi resmen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu? Normal biri ben daveti uydurmuş olsam bile ne der? Der ki, 'İBB Başkanıdır, başımızın üstünde yeri var. En güzel şekilde ağırlarız. AK Parti seçmeni İstanbullu hemşerilerim bunu özellikle duysun.' Bakın bu çok ayıp. Bizim toplumumuzun örfüne, adetine yakışan bir tavır mı bu? Takdiri size bırakıyorum.''

Söz konusu davetin mailini getirdiğini söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, ''Davet kimden geliyor? Açılışın olduğu ilçenin belediye başkanından yani Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan'dan geliyor. Buradan ona teşekkür ediyorum daveti için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Peki davet nereye geliyor? İBB Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme geliyor. 22 Şubat Perşembe günü öğleden sonra saat 15.26'da mail gelmiş. Konu ne hepsi aşağıda yazıyor.'' dedi.

Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti:

''Benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu posta ile yollayacağım, utanır mı bilmem. Fatih Belediye başkanına suç atıp kaçar. Şimdi herkes bu daveti gördü. Çok net bunu anladı. Artık ne yapılması lazım? Nezaketli biriyse en azından çıkıp özür dilemesi gerekir. Bir şey daha söyleyeyim henüz geç değil. Ben buradan tekrar edeyim, ister Fatih Belediyesi, ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı tarafından tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına yine gideceğim. Yine katılırım sorun yok. İstanbul'da devletimizin bir açılışına katılmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir vazifesidir. İstanbul'da bir açılışa İBB Başkanı'nı davet etmek de vazifedir. O cumhurbaşkanlığı koltuğu da bu milletin, o bakanın koltuğu da bu milletin, bu belediye başkanının koltuğu da bu milletin.''