Fatih Belediye Başkanı Turan'dan 'davet' polemiği yorumu: Biri başarılı Biri başarısız

YKS başvuruları için son gün yarın
YKS başvuruları için son gün yarın
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Astronot Alper Gezeravcı, İTÜ'de ders verecek
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
'Sağlık raporu almak isterken gece mekanında çalıştığını öğrendi'
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
'Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam oranı uzatılmadı' iddiaları yalanladı
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Ali Yalçın: Birinci dereceye yükselen memurlara 3600'ü vermek lazım
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Seçim öncesi Meclis'te son mesai: İşte gündem başlıkları
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Restoranlarda 'eko ürün' dönemi: Menülerde yer almaya başladı
Kamuda temiz enerji dönemi
Kamuda temiz enerji dönemi
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yerel seçimde İstanbul'un kilidi! O ilçeyi alan seçimi kazanıyor
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Yüzde 25 sınırına rağmen artış! Yedi maddelik kira çözümü
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan 'davet' polemiği yorumu: Biri başarılı Biri başarısız

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki raylı sistemin açılışı nedeniyle İBB Başkan Adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki davetiye polemiğine ilişkin: "İkisini de tanıyan insan olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 16:55, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 16:58
Yazdır
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan 'davet' polemiği yorumu: Biri başarılı Biri başarısız

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin Yedikule İstasyonu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Fatih Belediye Başkanı Turan, projenin açılışı konusunda İBB Başkan Adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki davetiye polemiğine ilişkin konuştu.

Açılışı yapılacak projenin İstanbul için bir polemik değil, bir sevinç kaynağını olduğunu belirten Başkan Turan, "Ayıp ama kamuoyunun gündemi bu değil. Bir açılış var bu sevinç hepimizin sevinci. İstanbul Belediye Başkanının da sevinci. Şunu söylemek durumundayım. Ekrem bey nasıl benim eski arkadaşımsa Murat Kurum da benim eski çalışma arkadaşım. İkisini de tanıyan insan olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız. Çalışma arkadaşı olarak söylüyorum. Murat Bey bir şey de çok başarılı. Çünkü bizim disiplinimizde sadece ve sadece çalışmak var insanlar için hizmet etmek var. Ama sayın İmamoğlu bir dostu, bir arkadaşı olarak söylüyorum. Eğer bu seçimde Sayın İmamoğlu İstanbul'da seçimi kaybedecek olsa ya da bugün görevi bırakacak olsa, ben kamuoyuna soruyorum. Sayın İmamoğlu bu şehirde hangi hizmetiyle hangi özelliğiyle anılacak. İstanbul eğer bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu kaybettiğinde bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda polemikleriyle anılacak. Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Bakanlara laf yetiştirmesiyle anılacak" dedi.

"Biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz, biz İstanbul için çalışan bir belediye başkanı istiyoruz"

5 yıldır İstanbul'un merkez ilçesinde belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Turan, "Hiçbir polemiğe girmedim. İstanbul'un ihtiyacı, İstanbul'un ihtiyacını görecek konuşacak polemik yapmayacak çalışacak çalışkan bir başkana ihtiyacımız var. Bana vatandaşımızın karar vereceği şu. Sadece polemiklerin peşinden koşan polemikler üreten bir başkan mı seçecek; yoksa çalışacak bir başkan mı seçecek. Biz de belediye başkanlığı yapıyoruz. Biz de istesek her gün bir polemikle gündeme gelebilirim ama sadece ve sadece çalışıyoruz. Onun için sayın başkana tavsiyem şu. Gelip açılış gezmek istiyorsa bizim yakında Karasurları 200 yıllık bir proje yaptık. 200 yıldır dokunulmamış Karasurları Millet Bahçesi'nin açılışını yapacağız. Sayın Başkan buyursun gelsin. Murat Kurum beyi ben iyi tanıyorum. Benim çalışma arkadaşımdır. Murat Bey polemikçi değil çalışkan bir bakan, başkandır. Polemikle onu yenebilir. Ama çalışmayla onu yenemez. Onun için ben bu tartışmaları da aslında şu anda İstanbul'un ihtiyacı olan polemik midir çalışma mıdır ? Nedir? Ben bunu toplumun vicdanına havale ediyorum. Hiçbir zaman gündeme gelen bir belediye başkanı değilim. Fakat son açıklaması resimlerimizi ekranlara vererek o davet etti, bu davet etmedi. Mesele davet değil. İstanbul burada büyük bir hizmet kazanıyor. Murat Beyi de buradan döveceğini herhalde zannediyor. Kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir ama biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz. Biz çalışan bir belediye başkanı istiyoruz. İstanbul'un asıl ihtiyacı olan İstanbul'un için çalışan ve çalışkan bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber