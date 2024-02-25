Okul bahçesinde şüpheli ölüm
Aydın'da 32 yaşındaki Vedat Kılınç, okul bahçesinde araç içerisinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 16:59, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 16:59
Aydın'ın Söke ilçesi Akçokonak Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir okul bahçesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler Vedat Kılınç (32) isimli şahsı araç içerisinde hareketsiz bir şekilde ölü olarak buldu.
Yapılan ilk incelemede şahsın silahla başına ateş ederek hayatına son verdiği üzerinde duruyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.