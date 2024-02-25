Termometreler 23 dereceyi gördü: Uzmanlar uyardı

Mevsim kış ama kıyafetler yazlık, üstelik bu durum uzun süredir böyle. Nedeni ise Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası.

İstanbullular sıcak havanın tadını çıkarmak üzere, deniz kıyısına ve meydanlara akın etti.

Güneşli hava pek çok kişiyi mutlu etse de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık dünya için iklim krizinin alarm zili anlamına geliyor.

Sıcakların yarattığı tehlikeye dikkat çeken İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Bakın geçtiğimiz ocak ayı, Türkiye'de yaşanan en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Aslında sıcak artışları küresel ölçekte bazı işlerin yanlış olduğunu bizlere gösteriyor." değerlendirmesimnde bulundu.

NTV'den Birkan Erol'un haberine göre uzmanlara göre mevsime göre yüksek seyreden sıcaklıklar başka tehlikeler de yaratıyor. Toros, "Bugünlerde çiçek açmaya başlayan bir bitki, önümüzdeki günlerde gelecek soğuk hava dalgasıyla beraber ciddi anlamda zarar görecek. Çifçilerin yeterince verim alamaması anlamına gelir. Barajların yeterli suyu almadığı bölgeler de var." uyarısında bulundu.

İklim krizine karşı su tasarrufuna dikkat edilmesi ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi isteniyor.