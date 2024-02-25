THY pilotu Kayhan Alakoç Gana'da hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Alakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

THY'de görevli kaptan pilot Kayhan Alakoç, Gana'nın başkenti Akra'ya yaptığı uçuş sonrası bu ülkede kaldı.

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