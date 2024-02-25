THY pilotu Kayhan Alakoç Gana'da hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nda (THY) sorumlu kaptan pilot olarak görev yapan Kayhan Alakoç, bulunduğu Gana'da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 18:22, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 18:23
THY'de görevli kaptan pilot Kayhan Alakoç, Gana'nın başkenti Akra'ya yaptığı uçuş sonrası bu ülkede kaldı.
Alakoç burada aniden rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Alakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.