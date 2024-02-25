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'İkinci basım çeyrek altınlar nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir?'

Kuyumculardan uyarı geldi. Normal çeyrek altınla aynı büyüklükte ve aynı ağırlıkta olan ikinci basım altınlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, Atatürk figürüne dikkat çekti. Peki 'İkinci basım çeyrek altınlar nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir?' İşte detaylar...

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 18:48, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 18:51
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'İkinci basım çeyrek altınlar nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir?'

Altın yatırımcılarına 'ikinci basım çeyrek altın' uyarısı geldi. Kuyumcular, son dönemde piyasada yayılmaya başlayan ve dışarıdan bakıldığında normal altından ayırt edilemeyen ikinci basım çeyrek altınlara dair detayları paylaştı. 'İkinci basım çeyrek altınlar nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir?' sorusuna cevap veren uzmanlar, görüntüdeki hatalara dikkat çekti.

Son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada sıkça görüldüğünü söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı göründüğünü ve ayırt etmenin çok zor olduğunu belirtti.

GERÇEK ALTINDAN 500 TL DAHA DÜŞÜK

Erdoğan, "Özellikle son birkaç aydır, nereden geldiğini ve nerede basıldığını bilmediğimiz, tam olarak tespit edemediğimiz sahte altın yani darphane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı. Bu altınlar normal çeyrek altın ile aynı büyüklükte, aynı ağırlıkta ancak ayarı daha düşük. Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250-500 TL civarında daha düşük" dedi.

"DARPHANE DIŞINDA ALTIN BASILMASI YASAK"

"Darphane dışında bu altınların basılması ve piyasaya sürülmesi kanunen yasaktır" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ BASIM ALTIN NASIL AYIRT EDİLİR?

Bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin.

İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir."

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